Tobakspsykologen gav Bo skubbet

- Jeg har arbejdet som lastbilchauffør, siden jeg var 18 år, og det var dér, at jeg begyndte som fast ryger. Det var en del af det miljø, at man røg. Hele tiden og overalt. Jeg har godt nok røget mange smøger ved »Løgnebordet«, som var et fast bord for lastbilchaufførerne på Storebæltsfærgen. Dér røg vi og fortalte røverhistorier til hinanden. I mine unge dage røg jeg nok cirka 10 om dagen, men det accelererede gennem årene, og til sidst var jeg vel oppe på mellem 40 og 50 om dagen.

For fire måneder siden røg Bo Sørensen op til 50 cigaretter om dagen. I dag er han røgfri. Han kalder det sit livs sværeste kamp at slippe smøgerne, men det er anstrengelserne værd - og han er stolt.

