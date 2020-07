Artiklen: To varetægtsfængslet for gaderøveri

To varetægtsfængslet for gaderøveri

Den 12. maj 2020 havde to personer aftalt at mødes med en mand på Næstvedvej tæt på Christiansminde i skoven. Det var klokken cirka 01.00.

Manden, der ankom til Næstvedvej, troede, han skulle møde en kvinde. De to, der havde narret mand via en falsk kvinde-profil på nettet, truede manden til at overføre 50.000 kroner til en tredjeperson. Det endte manden med at gøre, men han gik også efterfølgende til politiet og anmeldte episoden.