To unge mænd skal møde for Retten i Næstved tiltalt for en episode, der førte til knivstikkeri. Foto: Carsten Lysdal

To unge mænd i retten for knivoverfald

Sorø - 19. januar 2021 kl. 06:42 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Den 24. oktober sidste år gik det helt galt ved en privat fest i Nyrup.

To unge mænd, der ikke var inviteret til festen, dukkede op ud på natten, og hvad der begyndte som voldsomt skænderi kulminerede i, at en af festdeltagerne, en ung mand, blev stukket med kniv.

Knivstikket ramte venstre lunge, der klappede sammen, og manden måtte flyves med lægehelikopter til Rigshospitalet, hvor han blev behandlet for sine skader, men heldigvis var uden for livsfare.

Politiet fandt hurtigt frem til en af de to unge mænd, mens den anden efterfølgende meldte sig selv.

Nu skal de begge i dag, tirsdag, møde i retten i Næstved som tiltalte i sagen. Den ene, en 25-årig mand fra lokalområdet, er tiltalt for ikke kun at have truet med at ville myrde festdeltageren, men også for rent faktisk at have stukket ham med kniv.

Den anden, en 23-årig mand fra Dianalund, er tiltalt for to ting. Dels ved sammen med den anden tiltalte under et slagsmål at have fastholdt den senere knivstukne mand.

Og dels for at have opført sig voldsomt truende overfor en af de betjente, der anholdt ham, ved at råbe noget i denne stil: »Du kan bare vente, til jeg kommer fri, så kan du se, hvad der kommer til at ske med dig og selvfølgelig også din familie«.

Anklageren vil gå efter fængselsstraf.