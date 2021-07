Se billedserie Kasper Valentin Poulsen designer blandt andet Sorø-plakater. Idéen til et Afternoon Tea-arrangement har Kasper med fra London. Foto Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

To unge gutter bag et rigtigt »old school-arrangement«

Magnus Bruun og Kasper Poulsen overvældet af interessen for Afternoon Tea.

Sorø - 19. juli 2021 kl. 18:57 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Afternoon Tea er ikke mindst i England en tradition, der går langt tilbage i tiden - i hvert fald til 1840'erne - og netop den berømte eftermiddags-te lancerer to unge gutter nu i Sorø. Med succes.

- Afternoon Tea har altid været en fast del af mine ture til London, og jeg elsker hele set-uppet omkring det - fra det mere casual til det mere fornemme med hatte og det hele, siger Kasper Valentin Poulsen.

Ved en handelsdag i Sorø for nylig stod 21-årige Kasper, der blandt andet har designet et par Sorø-plakater, og 19-årige Magnus Bruun, der efterhånden er en velkendt chokolade-producent, ved siden af hinanden ved MeThe i Storgade. Butikken forhandler begge de to unge iværksætteres produkter.

En god idé - Vi kendte ikke hinanden på forhånd, men vi faldt hurtigt i en god snak, fortæller Kasper.

- Jeg luftede idéen om Afternoon Tea, fordi Sorø har helt perfekte rammer til sådan et arrangement, og den var Magnus med på.

De to unge har det samme »drive«, så muligheden for at give Sorø et sjovt og anderledes arrangement skulle naturligvis også føres ud i livet - så hurtigt som muligt.

De to kontaktede Stiftelsen Sorø Akademi og fik en aftale om, at de kunne leje Fuchsiahaven. Der blev bestilt service, opsat et online bookingsystem, de nødvendige tilladelser blev indhentet, og efter lidt mere end en uge var det sådan set bare at trykke på »play-knappen«.

Efter endnu en uges tid var samtlige 40 pladser udsolgt - 40 om lørdagen og 40 om søndagen. Begge dage med start klokken 16.00.

- Derfor måtte vi lave en ekstra servering søndag klokken 13.00, og her er der nu kun 19 pladser tilbage, fortæller Kasper, der kan tilføje, at nok er det et »old school-arrangement«, men det er folk i alle aldre, der har købt billet.

- Og det er langt fra kun kvinder, tilføjer han med et smil.

Te og strygere For 195 kroner per person serverer Kasper og Magnus to fingersandwicher med henholdsvis agurk og laks, en hjemmebagt scone med hjemmelavet appelsin- og jordbærmarmelade, håndlavede søde fristelser som macarons og forskellige slags chokolader - samt naturligvis afternoon tea og eventyrblanding fra A.C. Perchs Tehandel.

Undervejs bliver publikum underholdt af søstrene Vera og Molly Dam Kaagaard på cello og violin.

- Det var lidt af en udfordring at finde underholdningen, men pludselig kom jeg i tanke om, at min tidligere gymnasielærer har to døtre, der kan spille cello og violin. De har godt nok ikke spillet så meget i de seneste år, men de var heldigvis med på idéen, for den del er også vigtig, siger Kasper.

- Min mor kender Jørgen Løvgret, der er maler, og så fik vi en aftale med Jørgen, der udstiller nogle af sine Provence-malerier i Orangeriet.

Et bidrag til Sorø Mens Magnus har prøvet at servere før, er det første gang, Kasper er med i sådan et arrangement. Magnus står for det, der serveres, mens Kasper tager af de praktiske opgaver.

- Vi glæder os meget, og der er plads til alle - både med hatte, strittende lillefingre og de mere afdæmpede, siger Kasper.

- Vi arrangerer ikke Afternoon Tea med profit for øje - der er i øvrigt ganske mange udgifter - men vi ønsker at bidrage til Sorø og byens kulturliv. Vi er begge glade for den modtagelse, vores produkter har fået, og vi er bevidste om, at for at holde byen ung, må der nye, friske kræfter til med innovative idéer og friske pust.

Vil man sikre sig en af de resterende billetter til søndag klokken 13.00, skal man gå ind på Bruuns Chokolades Facebookside eller ind på biletto.dk - sidstnævnte sted skal man skrive Afternoon Tea i Fuchsiahaven for at komme det rigtige sted hen.