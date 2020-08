13-årige Eline (tv.) fra Stenlille og 15-årige Laura fra Dianalund fik et gensyn med barndommens helt: TopGunn. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

To til koncert: Vi er her mest for hyggens skyld

Sorø - 09. august 2020

Skal man tro en del af publikum, skal rapperen TopGunn med sit seneste udspil genopfinde sig selv - og skal man dømme efter lørdagens koncert i Sorø, har han ganske gode chancer for det.

- Vi er her mest for hyggens skyld, siger 13-årige Eline Berthelsen fra Stenlille og 15-årige Laura Kiilsholm fra Dianalund. De to kender ikke mindst hinanden fra den fælles interesse for cheerleading, og de var blandt de cirka 350, der dukkede op i sommervarmen.

- Vi hørte meget TopGunn, da vi var 10-11 år. Dengang var TopGunn bare den vildeste, siger de to veninder nærmest i munden på hinanden.

- Så vi håber, at han også spiller nogle af de gamle sange.

Det er stadig pop, der er i øregangene, men nu nok nærmere Billie Eilish .

For 14-årige Asta Vestbo Olsen fra Sorø gælder nogenlunde det samme.

- Det er nogle år siden, at TopGunn var nummer et på min playliste, siger hun.

- Nu er det nok mest Ariana Grande. Men jeg glæder mig da til at høre ham.