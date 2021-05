To smittede på plejecenter

Mølleparkens ledelse har straks orienteret beboere og pårørende på det pågældende afsnit og valgt at afskærme afsnittet for gennemgang.

De øvrige beboere og pårørende bliver også orienteret direkte om, at der er konstateret smitte med Covid-19 på plejecentret, og at der bliver taget de nødvendige forholdsregler for at bremse smittespredningen.