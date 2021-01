Sorø Kommune bidrager også til at aflaste sygehusene. Det sker med to pladser her på Egecentret i Sorø. Foto: Ulla Grundtvig Brask

To pladser på Egecentret skal aflaste sygehusene

To pladser på Egecentret i Sorø skal medvirke til at lette presset på regionens sygehuse. På den måde bidrager Sorø Kommune lige som de øvrige kommuner i Region Sjælland til at løse problemet med stor corona-travlhed på hospitalerne. Det sker i praksis ved, at borgere med forventelig ukomplicerede forløb, som er færdigudredt men endnu ikke færdigbehandlede, bliver overflyttet til kommunale sengepladser.

Lægerne følger borgeren på afstand via målinger, stuegang med video og videomøder. Dermed kan behandlingen og plejen foregå på et plejecenter eller i borgerens eget hjem fremfor på sygehuset.

I Sorø Kommune drejer det sig om to pladser på Egecentret, der er døgnbemandet med sygeplejersker. Det er også her kommunens øvrige midlertidige pladser befinder sig.

- Når borgerne bliver udskrevet til os i regi af E-hospitalet, så giver det os en mulighed for at være en vigtig medspiller i en god løsning. Det, vi er bedst til, kommer virkelig til sin ret i samspillet med regionen. Det skaber nytte, der hvor det virkelig gælder. Det er vi glade for at kunne bidrage med, siger 1. viceborgmester, Lars Schmidt, der er formand for social- og sundhedsudvalget i Sorø Kommune.