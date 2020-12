To personer er kommet til skade ved trafikulykke

Sydsjælland og Lolland-Falsters politi fik melding om et trafikulykke på Sorøvej torsdag aften klokken 18.14, skriver tv2east.dk

To biler er involveret i et ulykke, hvoraf den ene er havnet i grøften. To personer er kommet til skade under ulykken.

Ulykken skete knap to kilometer øst for motorvejstilkørsel 38 Slagelse Ø i retning mod Sorø. Vejen er spærret.

Der foreligger ikke nogen informationer om tilstanden på de to tilskadekomne. Årsagen til ulykken kendes ikke endnu.

Opdateres ...