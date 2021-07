Kortet viser, hvor de to boringer ønskes placeret. Prøvepumpninger vil vise, om det er de rette steder. Illustration: Sorø Kommune

Send til din ven. X Artiklen: To nye boringer i skov skal sikre drikkevand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To nye boringer i skov skal sikre drikkevand

Sorø - 09. juli 2021 kl. 10:00 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Den store udbygning af Frederiksberg over de seneste mange år har medført et stigende behov for vand til beboerne og dermed et øget pres på Frederiksberg Vandværk.

Vandværket har derfor indgået en aftale med Stiftelsen Sorø Akademi om at måtte lægge vandboringer i Horsebøg Skov, der ejes af Stiftelsen.

60 meter ned Senest har Sorø Kommune så givet tilladelse til, at der to steder i skoven kan bores op til 60 meter ned i undergrunden. Indledningsvis skal der foretages prøvepumpning, og hvis alt ser fornuftigt ud, følger kommunen trop med en egentlig indvindingstilladelse.

Den tilladelse vil indebære, at der årligt højst må pumpes 225.000 kubikmeter vand op fra de to boringer.

Dermed vil Frederiksberg Vandværk være godt hjulpet, for alt i alt er vandværkets samlede årlige behov 300.000 kubikmester, og værket har i forvejen to boringer at gøre godt med.

Hasselmus-område De to allerede eksisterende boringer ligger ved Feldskovvej og i Feldskoven. For begge disse boringer gælder dog, at de ligger mere bynært og derfor også er mere i risikozonen for forurening. Også af den grund ønsker vandværket at supplere med de nye boringer for at sikre godt drikkevand til kunderne.

Området i Horsebøg, hvor de nye boringer skal foretages, er hjemsted for den fredede syvsover, hasselmusen.

Den kommunale forvaltnings overbevisning er dog, at vandboringerne ikke vil genere hasselmusen - hverken mens de bliver anlagt, eller når de er i drift. Der vil heller ikke blive fældet træer eller buske.

Koster ni millioner kroner Endvidere findes der forskellige arter af flagermus i området samt stor vandsalamander, spidssnudet frø og springfrø. Men også her er vurderingen, at vandboringerne ikke vil ødelægge livet for dem.

De to nye boringer samt en udbygning af værket vil koste Frederiksberg Vandværk omkring ni millioner kroner, og Sorø Kommunalbestyrelse har ved et tidligere møde indvilliget i at stille lånegaranti for beløbet.

Kommunens tilladelse er i øjeblikket ude i høring, og hvis man vil klage, skal man gøre det senest den 3. august. Man kan læse mere om det på kommunens hjemmeside www.soroe.dk.