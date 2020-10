Artiklen: To mænd stjal fra baglokale i butik

Torsdag klokken 11.15 sneg to yngre mænd sig ind i et baglokale til forretningen Sy og Rens på Absalonsgade i Sorø.

Her lykkedes det dem at stjæle en taske med blandt andet telefon, dankort og et mindre kontantbeløb.