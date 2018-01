To mænd røver tankstation med skruetrækker

Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Anders Mikkelsen, til sn.dk.

- To mænd kommer ind på tankstationen og den ene har en skruetrækker i hånden, og med den truer de to gerningsmænd ekspedienten til at få udleveret et mindre kontant beløb, nogle pakker cigaretter og nogle flasker spiritus, siger Anders Mikkelsen, til sn.dk.

Vagtchefen oplyser, at der ikke er udøvet vold under røveriet, og ekspedienten er derfor ikke fysisk kommet noget til.

- Efter røveriet flygter de to gerningsmænd ud på parkeringsområdet, og det er vores formodning, at de er flygtet videre i bil derfra. Vi ved dog ikke noget om selve køretøjet på nuværende tidspunkt, siger vagtchefen.

Politiet havde efterfølgende hunde ude for at søge efter spor, og deres søgning stopper netop på parkeringspladsen.

Den første gerningsmand beskrives som dansk af udseende mellem 180-185 centimeter høj og 30 til 35 år.

Den anden gerningsmand beskrives som dansktalende men med anden etnisk oprindelse end dansk. Han er ligeledes 180-185 centimeter høj og mellen 25-30 år gammel. Han et ydermere tatoveret i panden og ved øjet. Det var også ham, der truede med skruetrækkeren.

Vagtchefen oplyser, at man nu skal se videomateriale fra butikken i gennem for bedre at kunne identificere gerningsmændene.