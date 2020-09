Artiklen: To mænd er blevet varetægtsfængslet efter drabsforsøg

Retten har varetægtsfængslet to mænd fra Sorø frem til 15. oktober. De er begge sigtet for drabsforsøg. Begge mænd nægter sig skyldige.

Politiet modtog lørdag klokken 17.37 en anmeldelse om et drabsforsøg ved et pizzeria i Ruds Vedby.

Her blev en 42-årig mand antastet af flere gerningsmand, og han blev i den forbindelse snittet flere gange i maveregionen af den ene gerningsmand.

Gerningsmanden kørte herefter fra stedet sammen med to andre mænd, som havde været sammen med ham, da de kom til stedet. Den 42-årige blev lørdag aften blevet opereret og er uden for livsfare.

Det lykkedes senere lørdag aften for politiet at anholde to gerningsmænd - henholdsvis en 19-årig og 21-årig mand, begge fra Sorø, og politiet eftersøger nu den 3. gerningsmand i sagen.