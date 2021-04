Arkivfoto: Ulla Grundtvig Brask

To må op til en ny køreprøve

Sorø - 20. april 2021 kl. 10:40

To bilister må op til en ny køreprøve som følge af, at færdselspolitiets fartkontroller mandag viste, at de oven i et bødeforlæg også kan lægge en betinget frakendelse af kørekortet.

Dagen tog sin begyndelse med en positiv oplevelse på Slagelsevej i Sorø. Her var fartmåleren på plads fra klokken 7.30 til 9.02. I det tidsrum kørte 278 forbi kontrollen, og alle holdt sig inden for hastighedsbegrænsningen på 60 kilometer i timen.

De fleste kørte også efter reglerne på Skælskørvej, hvor kontrollen blev foretaget mellem klokken 9.20 og 13.30. Men 13 biler ud af de 144, der blev målt, havde en fører med en så tung højre fod, at de kan se frem til at få en bøde. Der er en hastighedsbegrænsning på 50 kilometer i timen på strækningen. Målingen udløste også to klip i kørekort, mens den bilist, der var oppe på 81 kilometer i timen, må notere en betinget frakendelse af kørekortet.

På motorvejen ved Sorø, hvor der er en hastighedsbegrænsning på 130 kilometer i timen, skal man noget højere op i fart for at opnå en betinget frakendelse. Det klarede en enkelt bilist, der blev mål til 182 kilometer i timen.

Størstedelen af de 6.673 kontrollerede passerede målingen, der blev gennemført mellem klokken 13.00 og 19.15, i fin stil, men 41 skulle tilsyneladende skynde sig så meget, at de kan se frem til at modtage et bødeforlæg.