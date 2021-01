Artiklen: To må op til en ny køreprøve

To må op til en ny køreprøve

To betingede frakendelser af kørekortet og i alt 21 fartbøder blev resultatet af færdselspolitiets hastighedskontrol på Kalundborgvej ved Sorø onsdag fra klokken 15.35 og 19.40.

I alt 590 bilister blev målt på strækningen, hvor der er en hastighedsbegrænsning på 60 kilometer i timen. 21 kørte så hurtigt, at det udløser en bøde. To står derudover til en betinget frakendelse af kørekortet, og det betyder, at de må op til en ny køreprøve. Højest målte hastighed var 113 kilometer i timen.