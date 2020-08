Se billedserie Dorte Hahn Andersen og Jan Thanning er gået sammen om RealMæglerne Sorø. Adressen er Alléen 11B. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

To lokale går sammen om ejendomshandel

Sorø - 17. august 2020

Det er to rutinerede spillere i ejendomsbranchen, der står bag RealMæglerne Sorø v/ Hahn & Thanning ApS. Dorte Hahn Andersen har i 20 år været ansat dels i Jyske Bank og dels i BRFKredit blandt andet også med opgaven at optimere ejendomsbutikker, og Jan Thanning har mange års erfaring fra bankansættelse og job som ejendomsmægler og erhvervsmægler og senest nu 10 år som selvstændig i RealMæglerne i Slagelse i »bagagen«. Begge er uddannet ejendomsmægler og valuar MDE.

Mandag er de på banen med Realmæglerne Sorø ved Hahn og Thanning på adressen Alléen 11B, hvor der etableres parkeringsplads bag huset.

Duftede savsmuldet - Jeg har i mange år haft drømmen om at blive selvstændig, siger Dorthe Hahn Andersen, der kommer til at drive butikken i Sorø.

- Da jeg så var sammen med nogle mæglere fra RealMæglerne, blev jeg jo næsten ligesom en cirkushest, der dufter savsmuld. Det var jo det, jeg skulle. I BRF Kredit har jeg i en årrække samarbejdet med Jan, så jeg ringede til ham og sagde, at jeg havde fået en idé. Der fra er det gået slag i slag.

Dorthe Hahn Andersen har købt ejendommen på hjørnet af Alléen og Fru Ingesvej, og så snart, håndværkerne er færdige, bliver det ejendomshandlens hovedsæde i Sorø.

- Vi kunne hurtigt være rykket ind i et lokale i Storgade, men det er ikke sådan et koncept, vi ønsker at køre, siger Dorthe Hahn Andersen.

Personlig mægler - Hos os skal kunderne føle, at de kommer ind i et hjem. Vi stræber efter at være "byens mest personlige ejendomsmægler", og det betyder, at vi har en klar holdning til tingene. Vi sætter en stor ære i at være ærlige og direkte over for kunderne. Vi mener, at fundamentet for en god handel er personlighed, seriøs rådgivning og indlevelse. Her forsvinder kunden ikke i mængden, og vi slipper ikke kunden, før vi er helt i mål.

- Vi arbejder med et begreb, der hedder »Guldkøber«, fortsætter hun.

- Det dækker blandt andet over, at du hos os ikke bare kan melde dig til via nettet. I stedet tager vi en snak med kunderne, så vi ved, i hvilken retning, ønsker, planer og behov går.

Dækker hele kommunen Det er samme koncept, Jan Thanning har benyttet i Slagelse, hvor han i dag har forretning på Schweizerpladsen. Her er der også en erhvervsafdeling, der nu får nyt fokus på Sorø Kommune. I øvrigt er der flere af de seks medarbejdere i Slagelse, der har indgående kendskab til Sorø - ikke mindst Susanne Matthiesen - og ved spidsbelastning kan Sorø-kontoret trække på kollegerne i Slagelse.

I forretningen i Sorø møder kunderne også Julie Rønne. Julie, der er bosat i Dianalund, er også uddannet ejendomsmægler. Hun kommer til at stå for sagsbehandlingen.

- Vi dækker hele Sorø Kommune, siger Dorte Hahn Andersen, der har boet i Sorø hele sit liv.

- Vi har fra start en lokal aftale, så kunder får en buket blomster fra Acacia Blomster efter en salgsvurdering, og så har Realmæglerne fokus på klimaet, så for hvert solgt hus bliver der plantet to træer til gavn for klimaet.

Ikke størst Ejendomsmarkedet har trods corona-krisen klaret sig godt.

- Derfor tør vi også godt åbne en butik i Sorø. Vi tror, der også er plads til os, siger Jan Thanning.

- Men væsentligt er det også, at vi ikke har noget ønske om at være størst. Det er vores ambition at være en attraktiv og personlig ejendomsmægler, hvor det er rart at komme som kunde, og hvor medarbejderne trives.