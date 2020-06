Artiklen: To lokale fiskere vinder VM-kvalifikationen for karpefiskere

To lokale fiskere vinder VM-kvalifikationen for karpefiskere

Det var et lokalt hold fra Sorø Lystfiskerforening, der satte sig på førstepladsen, da der i sidste weekend var kvalifikationskonkurrence til VM i karpefiskeri. World Carp Classic, som konkurrencen hedder, afvikles på den legendariske sø Lac de Madine i Lorraines nationalpark ikke langt fra Metz og Mosel-floden. VM-finalen ligger sidst i september.

Kun to hold fangede fisk ved den indledende konkurrence på Tuel Sø i slutningen af maj og havde således point med til finalen, hvor det lykkedes ni af de 16 hold at fange en karpe eller flere.

Det var også straks de to hold med point, der kunne sætte sig i spidsen allerede lørdag morgen med en skælkarpe hver. Lørdag aften lå begge hold med lige i point og kun 2,7kg forskel i samlet fiske-vægt med Team Specimen Baits fra København på førstepladsen foran Sorø-holdet under navnet Team Carp Adventures.

Natten til søndag fangede flere af holdene fisk, men ingen kunne ændre meget ved stillingen for de to hold, og det stor hurtigt klart, at de nu alene dystede om pladsen i Frankrig.