Se billedserie Jørgen Randløv Madsen kaster spyddet. Han topper verdensranglisten i 10-kamp for 65-69 årige. Foto: Gunhild Michelsen

To lokale atleter topper nu de rutineredes ranglister

Sorø - 26. juni 2021 kl. 12:30

Vagn Kildsig og Jørgen Randløv Madsen fra Dianalund klarer sig bemærkelsesværdigt godt.

Der er god gang i atletikken i Europa - også for de såkaldte masters over 35 år. Og der opnås bemærkelsesværdige resultater - ikke mindst af udøverne Vagn Kildsig og Jørgen Randløv Madsen, der begge bor i postnummer 4293 Dianalund.

De to topper nemlig hver sin europarangliste med deres bedste resultater. For begges vedkommende opnået i maj.

Vagn løb ved et holdkampstævne i Slagelse i et fugtigt blæsende vejr tæt på sin danske rekord i 400 m løb fra sidste år. Resultatet er på trods af vejforholdene fint nok til, at det må forventes, at Vagn ved årets slutning er i top 10 og måske endda i top 5 for hele verden for 80-84 årige. Vagn har været en førende løber i sine aldersgrupper i flere år, så resultatet var ikke så overraskende.

Det var det derimod, da Jørgen Randløv Madsen i sin første 10-kamp overhovedet med 4863 point slog den eksisterende danske rekord for 65-69 årige med præcis 100 point. Jørgen genoptog efter 50 års pause atletikken i Slagelse Atletik Delta sidste sommer, og han står nu som nummer et på årets verdensrangliste. Med viden om, at stangspringsresultatet kan blive bedre, træner han nu med henblik på, at nå op på 5000 point til Danmarksmesterskaberne i 10-kamp sidst i august.

Der er et lille forbehold ved topplaceringerne, for man skal selv sørge for at få indmeldt resultater til mastersrankings.com/rankings, og der kan nogle gange være forsinkelse på.

Jørgen og Vagn deltager begge i masterstræningen på Slagelse atletikstadion hver torsdag fra klokken 17, og der er plads til andre ældre mennesker, som ønsker at holde deres krop ung. Hvis man kan nøjes med løb er der gode muligheder mandag og onsdag i Dianalund.