To kvinder fyldte barnevogn med varer uden at betale

To kvinder var onsdag aften klokken 21.07 i en butik på Apotekervej i Sorø, hvor de først samlede varer sammen i en kurv for derefter at lægge dem i en medbragt barnevogn.

En trøje blev brugt til at skjule varerne, og så trillede de to ellers forbi kasselinjen uden at betale.

På parkeringspladsen ventede en tredje person, men inden de nåede at stikke af med deres tyvekoster, blev de kontaktet af en medarbejder fra butikken.

Det fik de tre til at gå fra stedet. De to gik med barnevognen i den ene retning, mens den tredje løb i en anden retning.

Medarbejderen og to andre vidner fulgte efter de to med barnevognen, og samtidig blev der tilkaldt en patrulje.

De to med barnevognen blev mere og mere irriterede over at blive forfulgt, og til sidst efterlod de barnevognen med varerne og stak af i løb.

Da patruljen ankom, fandt de snart den tredje person – en 26-årig kvinde – fra Nykøbing Falster, som blev anholdt og sigtet for butikstyveri.