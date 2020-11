Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

To kvinder blev forfulgt midt om natten: Bilist forsøgte at ramme dem

Sorø - 12. november 2020

To unge kvinder var kort før klokken tre natten til onsdag udsat for en adfærd, der skabte stor utryghed hos dem.

- Vi havde fri fra Sorø Akademi onsdag og havde været på besøg hos en ven til et stykke ud på natten, da vi ikke skulle op og i skole, fortæller 18-årige Kaisa Pil von Holck, der sammen med sin veninde, Julie, kom gående ad Slagelsevej ind mod Sorø by, siger politikommissær Jens Jedig Christiansen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Ved Peter Damsvej holdt der en bil med langt lys på. Da vi gik forbi, drejede han efter os og kørte imod ensretningen.

Bilisten forfulgte de to unge kvinder og kørte blandt andet på et tidspunkt op på fortovet og forsøgte at ramme dem. Bilisten kørte et par gange ned ad sidevejene, men kun for at bakke ud igen og fortsætte efter de to, der også fortsat blev blændet af det lange lys. Han åbnede også døren til bilen, og Kaisa Pil og Julie opfattede det sådan, at han ville have dem til ind i bilen.

- Vi talte om at løbe ned ad en sidevej, men blev enige om, at det var bedre at blive på Slagelsevej, hvor der trods tidspunktet kunne komme andre forbi, fortæller Kaisa Pil, der forsøgte på telefonen at komme i kontakt med sin mor. Det lykkedes, og så blev de to unge kvinder hentet, hvorefter politiet blev kontaktet. Da politiet kom, var bilisten dog over alle bjerge..

- Vi kunne på grund af det stærke lys ikke se nummerpladen eller bilist, siger Kaisa Pil.

- Det så ud som en mand på 50-60 år. Bilen var hvid eller gråmeleret. Det var en lidt ældre bil, som vi godt kan finde på at betegne som en »Brian-bil«. Det her kom helt bag på os, så vi vil gerne have det ud, så andre måske kan være bedre forberedt på, at det altså kan ske.