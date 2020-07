Artiklen: To klip på Skælskørvej

To klip på Skælskørvej

For det store flertal var der ikke problemer med at overholde hastighedsbegrænsningen på 60 kilometer i timen på den strækning på Skælskørvej ved Sorø, hvor politiet torsdag fra klokken 07.54 til 13.25 gennemførte en hastighedskontrol, men 27 af de 1.141 kontrollerede trådte for hårdt på speederen, og de kan nu se frem til en bøde.