To klip i Dianalund

Der blev givet to klip i kørekort, da politiet torsdag fra klokken 05.45 til 11.30 gennemførte en hastighedskontrol på Holbergsvej i Dianalund.

I alt blev 340 bilister kontrolleret. 16 kørte så stærkt, at det udløser en bøde. To får altså samtidig et klip. Højeste hastighed på strækningen, hvor man må køre 50 kilometer i timen, var 73 kilometer i timen.