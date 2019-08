Vibeke Lund og Poul Hangler står for de to hold, der kommer til at opleve glæden ved skovens dufte, lys og lyde og gavnersit fysiske velbefindende ved at motionere i skovens forskellige terræn. Foto: Bjarne Stenbæk

To hjernefriske hold

Lynge Broby Idrætsforening åbner i denne sæson to hold for folk, der gerne vil holde hjerne og krop frisk ved naturtræning. Dels er der et hold for dem, der har været med i de to første sæsoner eller for nye, der gerne vil udfordres og holde sig i gang, og dels er der et nyt hold, der gerne vil udfordres i et lidt lavere tempo. Hold 2 er primær tiltænkt en lidt svagere gruppe, som eksempelvis skal videre efter et afsluttet genoptræningsforløb. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.