Artiklen: To gav for meget pedal og må op til en ny køreprøve

To gav for meget pedal og må op til en ny køreprøve

To bilister kørte torsdag eftermiddag ind i en betinget frakendelse af kørekortet, da politiet gennemførte en hastighedskontrol på Nyrupvej mellem Kirke Flinterup og Nyrup.

Der er en hastighedsbegrænsning på 60 kilometer i timen på strækningen. To kørte så hurtigt, at de nu kan se frem til at skulle op til en ny køreprøve. De fik nemlig en betinget frakendelse af førerbeviset. Oveni kommer naturligvis en bøde. Hurtigste bilist var oppe på 100 kilometer i timen.