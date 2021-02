To gav den fuld gas på motorvejen

To betingede frakendelser af kørekortet og 26 bødeforlæg til trafikanter, der har overskredet hastighedsbegrænsningen i for høj grad, blev resultatet, da politiet mandag mellem klokken 11.00 og 16.30 gennemførte en hastighedskontrol på Vestmotorvejen ved Sorø.

Her skulle der umiddelbart ikke være det store at komme efter, for der er en hastighedsbegrænsning på 130 kilometer i timen. Langt de fleste af de 5.156 bilister, der blev målt, holdt sig også fint inden for grænsen - men 26 trådte altså så hårdt på speederen, at det udløser en bøde, og to skal derudover nu op til en ny køreprøve.