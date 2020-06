Dan Andersen er klar til at give den gas i Stenlille 28. juni. PR-foto

To gange guitarshow i Stenlille

Alle trænger vist snart til lidt god musik og et godt grin. Det var den konklusion, der førte til, at Morten Lind fra STC Scener, Lys & Lyd i Stenlille fik idéen til »Musik & Sjov« med Tom Duke Box og Dan Andersen.

Alle afstandsregler med videre bliver overholdt, og for ikke at komme i karambolage med reglerne, sætter Morten Lind kun 300 billetter til salg.

- Billetterne koster 200 kroner plus gebyr, fortæller han.

Man skal selv medbringe campingstol, og det er også tilladt at medbringe egne drikkevarer med mere.

- Tom er fantastisk til at skabe fest og stemning, fortæller Morten Lind.

- Blandt andet er han et fast indslag på Langelandsfestivalen, hvor han samler tusindvis af begejstrede tilskuere til en god syng-med-fest.

Dan Andersen har i de seneste 15 år været et af de mere alternative indslag på den danske stand up-scene. Det er ikke uden grund, at Dan kalder sig Danmarks komikalske trubadur. Krydret med guitar og sang med ofte finurlige tekster leverer Dan Andersen et bevidst naivt og charmerende stand up-show.