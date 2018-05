Rustkammergården og Volden 10 ligger i et område, der er udlagt til naturgas, men udvalget for teknik og miljø har netop besluttet at overføre de to ejendomme til fjernvarme. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: To ejendomme flyttet fra gas til fjernvarme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To ejendomme flyttet fra gas til fjernvarme

Sorø - 19. maj 2018 kl. 10:02 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er sjældent, at det sker, men nu er det sket.

Byrådets udvalg for teknik og miljø har netop besluttet at lade to ejendomme, der ligger i et område, der skal naturgas-forsynes, blive flyttet over i fjernvarmeområde. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Det sker på trods af, at det på kort sigt ikke er den mest miljøvenlige løsning. Og det sker på trods af, at Dansk Gas Distribution (DGD) i to høringssvar har modsat sig kommunens beslutning, fordi DGD mener, at beslutningen ikke er samfundsøkonomisk rentabel. Netop det samfundsøkonomisk rentable er en forudsætning for, at udvalget kan lade ejendommene overgå til fjernvarmen.

Det samfundsøkonomiske ser DGD og AffaldPlus (der har overtaget Sorø Fjernvarme) dog på hver sin måde.

Mens DGD's udregninger viser manglende samfundsøkonomi, så viser AffaldPlus's, at samfundsøkonomien hænger godt nok sammen.

Sagen handler om ejendommene Rustkammergården og Volden 10, der i dag har halmfyr.

Når det gælder miljøet, erkender Sorø Kommune, at fjernvarme på kort sigt er en lidt dårligere løsning end naturgassen. Men på længere sigt - når det planlagte biomasse-fjernvarmeværk er opført på Tangagervej - vil udslippet af CO2 (kultveilte) og NOx (kvælstofilte) blive reduceret.

Formand for udvalget for teknik og miljø, Jens Nygaard (V) mener, at der er god fornuft i at få flere husstande ind under fjernvarmen, netop fordi der er udsigt til et fjernvarmeværk, der kører på biobrændsel:

- Vi vil jo gerne udfase de fossile brændstoffer, og det her er et skridt i den retning, siger Jens Nygaard til Dagbladet og Sjællandske.

Beslutningen omfatter kun de to nævnte ejendomme, men på Rustkammergårdens jorder er der for kort tid siden blevet givet tilladelse til opførelse af 12 nye boliger - et tal, der på sigt kan blive endnu større. Jens Nygaard afviser da heller ikke, at de nye huse også kan komme ind under fjernvarmen.

Forretningsudvikler hos Dansk Gas Distribution, Kristian Nielsen, siger til Dagbladet og Sjællandske, at han nu vil undersøge nærmere, om sagen skal indklages til Energiklagenævnet, således som Dansk Gas Distribution har ret til.

- For vi er ikke tilfredse med beslutningen.