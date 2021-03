Det var formentlig i forbindelse med rygning, at der gik ild i krattet bag skolen og hallen i Ruds Vedby. Foto: Slagelse Brand og Redning, Station Sorø.

To drenge sigtet efter stor krat-brand

Sorø - 25. marts 2021 kl. 14:03

Efter en brand i et krat onsdag ved 16-tiden kommer to 15-årige drenge formentlig til at erkende, at det på mange måder er dyrt at ryge.

Klokken 16.05 fik politiet og brandvæsenet en anmeldelse om, at der var ild i et krat nær Smedelunden. Det viste sig dog snarere at være bag skolen og hallen, hvor der er et lille skovområde med krat.

Det var krattet, der var gået ild i, og ilden spredte sig ret hurtigt. Brandvæsnet var bekymrede for, om den kunne nå hen til et boligområde tæt på. Derfor måtte der handles hurtigt, fortæller indsatsleder Søren Hückelkamp fra Slagelse Brand og Redning, Station Sorø.

- Det var svært for vores køretøjer at komme hen til arealet, og vores sprøjte sad faktisk fast i græsset på vej derhen. Der var en flink lokal mand med en traktor, som hev den op igen, og han skal have en stor tak, siger indsatslederen.

Det lykkedes at få kontrol over branden, men den var først helt slukket klokken 19.10, oplyser brandvæsnet.

Vidner fortalte om to unge, der var stukket af fra stedet, og sidst på eftermiddagen fandt politibetjentene frem til de to 15-årige drenge, der er fra lokalområdet.

De blev begge sigtet for overtrædelse af beredskabsloven, og de sociale myndigheder er underrettet om sagen.

- Jeg er selv overrasket over, at ild fra cigaretter kan forårsage så megen røgudvikling så hurtigt, siger Søren Hückelkamp fra Slagelse Brand og Redning, Station Sorø.