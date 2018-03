To biler i færdselsuheld

To biler er involveret i et færdselsuheld på St. Ladegårdsvej lidt uden for Sorø. Uheldet skete klokken 15.13, og politi og brandvæsen har i en periode spærret vejen i begge retninger for at rydde op efter uheldet. Der måtte tilkaldes en lægehelikopter til ulykkesstedet.