To anholdt efter knivstikkeri

Sorø - 20. september 2020 kl. 10:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet modtog lørdag klokken 17.37 en anmeldelse om et drabsforsøg ved et pizzeria ud for en adresse i Ruds Vedby.

Her blev en 42-årig mand antastet af flere gerningsmand, og han blev i den forbindelse snittet flere gange i maveregionen af den ene gerningsmand. Gerningsmanden kørte herefter fra stedet sammen med to andre mænd, som havde været sammen med ham, da de kom til stedet. Den 42-årige blev lørdag aften blevet opereret og er uden for livsfare.

Det lykkedes senere lørdag aften for politiet at anholde to gerningsmænd - henholdsvis en 19-årig og 21-årig mand, begge fra Sorø, og politiet eftersøger nu den 3. gerningsmand i sagen.

De to anholdte fremstilles søndag i grundlovsforhør i Retten i Nykøbing med krav om varetægtsfængsling, oplyser politiet.