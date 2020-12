To alarmer i Sorø

Vestsjællands Brandvæsen, Station Sorø, har det seneste døgn været ude at køre to gange.

Onsdag klokken 06.03 var der ild i et køkkenet i et hus på Møllevej. Brandvæsnet melder, at branden formentlig er opstået i et køleskab. Der skete kun røgskader i forbindelse med branden.