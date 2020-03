Tjek dine opkald

Flere ældre borgere i politikredsen er i denne uge blevet kontaktet af en mand, der i telefonen påstod, at han ringede fra kommunens tekniske forvaltning.

Han hævdede, at der var en fejl på de ældres internet og tilbød at komme og ordne det.

Opkaldet viste sig at være falsk.

Politiet opfordrer til, at man altid er varsom med at udlevere oplysninger, når man bliver kontaktet af fremmede. Tjek eventuelt om henvendelsen er korrekt hos det firma, som personen påstår at repræsentere, lyder rådet fra politiet.