Tiltalt: Ophugger risikerer at miste fortjeneste

Sådan startede sagen

I 2015 opstod der en tvist mellem Sorø Kommune og Sjællands Lastvognsophug ApS i forlængelse af nedrivningen af den gamle Frederiksberg Skole. Virksomheden skulle modtage og deponere pcb-forurenet betonaffald fra nedrivningen, og den aftalte pris for arbejdet var 3.395.364 kroner.

Selve tvisten handler om mængden af pcb-gift i betonaffaldet, og om pcb-indholdet er en forhindring for at deponere betonen. Uenigheden satte nedrivningen på stand by.

Sorø Kommune gav den første indskærpelse den 7. september 2016, og den 6. marts 2018 sendte Sorø Kommune så et påbud til Sjællands Lastvognsophug.

Sorø Kommune pålagde ham to ting. For det første skulle virksomheden »iværksætte foranstaltninger«, der kunne afværge, at det pcb-forurenede betonaffald på grunden forurener jord, grundvand og overfladevand.

Og for det andet skulle han sørge for, at betonaffaldet enten blev gravet ned i jorden eller blev fjernet og bortskaffet til et godkendt modtageanlæg.

Sorø Kommune mener ikke, at det er sket, og derfor blev virksomheden politianmeldt den 18. juni 2018.

Samtidig har to uvildige skønsmænd taget nye prøver af betonbrokkerne med henblik på at få Voldgiftsnævnet til at afgøre, hvad der skal ske med betonen. Det er stadig uvist.

Som en konsekvens af tvisten underskrev Sorø Kommune den 21. december 2017 en ny aftale med entreprenøren Sten & Grus Prøvestenen A/S om at modtage og bortskaffe det sidste betonaffald fra skolen. Prisen for den aftale er formentlig omkring tre millioner kroner.

I aftalen fragtes pcb-brokkerne med skib til Holland, hvor betonen bliver varmebehandlet på en måde, der gør det muligt at genanvende materialet i den hollandske byggebranche.