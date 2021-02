Tilladelse til ekstra boliger ved Dalen

Ejeren af det ubebyggede areal ved Dalen 2a i Katrinelystkvarteret, har netop fået lov til at bygge 10 etplanshuse på området.

Det har krævet dispensation, da det er to huse mere end, der var gjort plads til i lokalplanen.

Udvalget for teknik og miljø har sagt ja til dispensationen, der også indebærer, at saddeltaget kan være med en hældning på 25 grader i stedet for de 30 grader, som lokalplanen foreskriver.