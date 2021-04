Endnu en sendemast er på vej - denne gang til et område mellem Bjernede og St. Ebberup.Foto: Chresten Bergh

Send til din ven. X Artiklen: Tilladelse til 42 meter høj mast nær landsby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilladelse til 42 meter høj mast nær landsby

Sorø - 23. april 2021 kl. 09:36 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Sendemasterne er i denne tid på vej op rundt omkring i Sorø Kommune.

Sagen om sendemasten ved Frederiksberg eller Lynge er fortsat skudt til hjørne, men for en måned siden blev der givet tilladelse til en mast ved Orebovej mellem Stenlille og Dianalund.

Og nu har teknik- og miljøudvalget givet landzonetilladelse til, at der kan opstilles en 42 meter høj sendemast lige syd for landsbyen St. Ebberup - nærmere bestemt ved Bjernedevej 53b.

Det er 3 Mobil, der gerne vil have masten op, og den nævnte placering er indenfor et såkaldt licensområde, hvor teleselskabet har pligt til at søge for dækning.

Værdi-forringelse Forud for politikernes stillingtagen havde sagen været i nabohøring, og her kom tre klager. To af klagerne kom fra de nærmeste naboer, der mener, at masten bliver placeret for tæt på beboelse og vil betyde værdiforringelse af deres ejendomme. De får masten cirka 100 meter fra deres hjem.

Samme naboer forstår i øvrigt ikke, at de selv er pålagt restriktioner ved nybyggeri af hensyn til Bjernede Rundkirke, der ligger cirka 1,5 km. væk, men at en sendemast godt kan tillades.

Den tredje klager nævner også bekymring for forringelsen af landsbymiljøet og faldende huspriser samt frygt for eventuel sundhedsfare ved masten. Denne klager mener, at man i stedet burde anvende eksisterende mast ved Nyrupvej 76.

Værdi af dækning Da Nyrupmasten ligger fire kilometer nord for licensområdet, mener den kommunale forvaltning dog ikke, at Nyrupmasten er en mulighed.

Hvad angår Bjernede Kirke - Sjællands eneste rundkirke - så mener, forvaltningen, at placeringen på Bjernedevej 53b er den placering indenfor licensområdet, der generer kirken mindst.

Et enigt teknik- og miljøudvalg finder også, at placeringen er i orden. Og formand for udvalget, Jens Nygaard (V) har følgende kommentar til bekymringen om faldende huspriser:

- Det har jo også en stor værdi, at der er ordentlig dækning i området.

Landzonetilladelsen er lige nu ude i offentlig høring. Den kan ses på Sorø Kommunes hjemmeside, og hvis man vil klage til Planklagenævnet, skal det ske senest den 17. maj.