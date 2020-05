Se billedserie 27-årige Malou Ellegaard Jørgensen har startet firmaet Ellegaard Skadedyrsservice, hvor hun medbringer sine to »rottehunde«, Kaktus og Ratata. Foto: Merete Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Til kamp mod »ubudne gæster« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Til kamp mod »ubudne gæster«

Sorø - 21. maj 2020 kl. 07:54 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

27-årige Malou Ellegaard Jørgensen har netop startet sit eget firma, Ellegaard Skadedyrsservice. Med sine to firbene

En drøm om at blive selvstændig er omsider gået i opfyldelse for 27-årige Malou Ellegaard Jørgensen fra Broby. Sammen med sine to »medarbejdere«, hundene Ratata og Kaktus, er hun klar til at tage kampen op mod skadedyr med virksomheden Ellegaard Skadedyrsservice.

Privat bor hun på Suserupvej på forældrenes landejendom, hvor hun har sit eget anneks. Mens Malou som barn elskede rotter - og endda havde nogle som kæledyr, så er rotterne i dag noget af dét, hun tjener penge på at bekæmpe. Hendes fortid med rotter gør, at hun slet ikke er bange for dem, hun har dog stor respekt for de sygdomme og bakterier, de kan slæbe med sig.

- Jeg har altid drømt om at blive selvstændig, og nu bød muligheden sig pludselig, siger Malou Ellegaard Jørgensen, som har prøvet lidt af hvert i sit arbejdsliv. Hun er uddannet webintegrator, men har også været plastmager, tarmrenser og passet svin. De seneste par år har hun kørt skadedyrsservice og er selv autoriseret skadedyrsbekæmper.

- Mine to hunde er trænet i at opspore gnavere og kan - ud over rotter og mus - også opspore mosegrise og muldvarpe. Jeg bruger aldrig gift eller gas mod gnaverne, men bekæmper dem med fælder eller ved hjælp af hundene. Rottegift er ikke særlig humant, da det fortynder blodet indtil det punkt, hvor blodet faktisk render ud af alle åbninger på rotten, og det skulle være enormt pinefuldt for den. Så er det hurtigere og mere humant at lade hundene klare sagerne, siger Malou Ellegaard Jørgensen som også selv har måttet bruge »nakketræk« i aflivningen af rotter.

Men lige så frådende dræbere, Ratata og Kaktus er, lige så kærlige familiehunde er de også. Kaktus er af racen dansk svensk gårdhund, mens Ratata er en blanding af dansk svensk gårdhund og Jack Russell-terrier. Selvom de er trænet til at aflive, så er det også nogle »puttehunde«, som elsker at sove sammen med Malou under dynen om natten.

- Jeg er rigtig glad i disse dage, for jeg har allerede lavet kontrakt med Slagelse Kommune, hvor jeg skal være en del af rottebekæmpelses-teamet. På grund af en masse omstændigheder er der enormt mange rotter i år, så kommunen har tilsyneladende brug for ekstra hjælp. Det er en god start for mit lille firma, siger hun smilende.

Hvis man vil vide mere om Ellegaard Skadedyrsservice, så kan man gå på hjemmesiden ellegaardskadedyr.com