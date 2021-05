Tidligt op og høre nattergalen

Man skal være en morgenduelig natur, for turen begynder allerede kl. 03.30. Mødestedet er for enden af Ingemannsvej. Turen går over Flommen til Runde Mose, hvor den medbragte kaffe kan nydes. Derefter tilbage over flomarealet med slut kl. 6.00. Rolf Lehrmann er guide på turen. Man behøver ikke tilmelde sig på forhånd, og det er gratis at deltage.