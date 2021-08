Balletpædagog Sofie Blond har i ferien danset på et svensk bjerg, men er nu klar til at stå for træning i salen på Skolevej. Privatfoto: Blond

Tid til at snøre balletskoene

Sorø - 22. august 2021 kl. 14:57 Kontakt redaktionen

Efter en lang ferie - og bensving på toppen af et svensk bjerg - er balletpædagog Sofie Blond klar til onsdagstræning med børne- og ungeballetten i Sorø igen.

Et nyt hold for 12+ år er allerede nu åben for tilmeldinger, så undervisningen kan gå i gang fra den 1. september. De eksisterende hold for 3-5 år, 5-7 år og 8-11 år fortsætter også. Man kan også møde Sofie Blond på Folkemødet i Sorø d. 18. september, hvor hun kommer med sit balletshowhold fra Næstved og laver opvisning kl. 14.

Voksentræningen står også klar med Charlotte de Neergaard som underviser. Her er hold for øvede dansere, men også for motionister, som bare gerne vil forbedre deres kropsholdning, have sunde fødder, stærkere ben og bedre balance.

For de almindelige motionister er der BalletFitness barre workout med virtuel træner både mandage og torsdage kl. 17 samt onsdage kl. 10 (for seniorer). Det er muligt at få en kort introduktion og en gratis prøvetime, når Sorø Balletforening holder åbent hus søndag den 29. august kl. 10-12 i samarbejde med DGI og den landsdækkende kampagne »Bevæg dig for livet«.

Ud over de faste sæsonhold er der events og workshops på programmet - både for børn, voksne og hele familien: Allerede 4. september er der familie-lørdag med Balletlegestue (fra 2 år/med Sofie Blond) og Ballettens Grundtrin (fra 6 år/med Charlotte de Neergaard). Samme dag vil der være en speciel workshop for de ældste børne- og ungehold med særlig træning af spring/pirouetter/smidighed og andre udfordrende øvelser.

Al træning og undervisning finder sted i salen på Skolevej 1C.

Tilmelding børn: www.børneballet.dk. Tilmelding voksne: www.sorø-balletforening.dk.