Tid til at lege med æg

Sorø Museum er midlertidig lukket på linje med andre kulturinstitutioner i denne coronavirus- tid, men museets ansatte synes ikke, at familierne skal snydes for et par gode tip til påskelege.

Æggene gemte man til påske, hvor det igen var tilladt at spise dem. Tidligere var det almindeligt, at tjenestefolk på landet fik en del af deres løn udbetalt i æg til påske.

Jesus var taget til Jerusalem for at deltage i pesach. Byen var under romersk herredømme. Tiderne var urolige, og det romerske herredømme slog hårdt ned på uromagere og politiske modstandere. Jesus blev betragtet som en uromager, men havde indtil nu formået at gå under radaren. Torsdagen før påske inviterede han 12 mennesker til middag med vin. Han vaskede deres fødder rene (det gamle ord for ren er »skær«). Dagen efter blev han pågrebet af romerne og korsfæstet. Jesus døde og blev begravet, men da man kikkede efter ham i graven om søndagen, var han væk.