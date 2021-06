Tidligere har blandt meget andet vandpolo i Ruds Vedby Friluftsbad været blandt sommerferie-aktiviteterne. Foto: Lene Berthelsen

Tid for tilmelding til sommer-aktiviteter

Sorø - 04. juni 2021 Af Bjarne Stenbæk

Sportsrådets sommerferieaktiviteter kan også gennemføres i år, og det er netop nu, foreningerne skal melde aktiviteterne ind, så de kan komme med i sommerens program.

- Men i år tager vi aktiviteterne et skridt videre, siger formanden for Sorø Sportsråd, John Christoffersen.

- Vi inviterer nemlig også andre arrangører med i aktiviteterne. Det kan være en frimærkeklub, et menighedsråd et teater og mange andre - bare man stiller op med et arrangement for børn og/eller unge. Det kan være to rimer en enkelt dag eller en aktivitet, der holdes flere dage i en uge eller spredt ud over sommerferien. Der er ganske vide rammer.

Også i år vil der være penge i et eller andet omfang til arrangørerne, men nok så vigtigt er det måske, at man via aktiviteterne i ferien kan komme i kontakt med nye medlemmer - eller med de medlemmer, der under corona-nedlukningen har forladt foreningslivet.

- Der er ikke nogen egentlig tilmeldingsfrist, fortæller John Christoffersen.

- Også i år benytter vi hjemmesiden sommerisorø.dk som oversigt over tilbuddene, og den kan opdateres løbende, men det er klart, at jo før, man kommer med på liste, jo større er chancen for at nå ud til dem, der skal deltage.

Man kan tilmelde sig på Sportsrådets hjemmeside: www.sportsraadet.dk.