Thomas Eje-show: Udsolgt

- Men for at sikre, at der er god tid til at komme på plads, åbner vi show-pladsen allerede klokken 17.30. Fra klokken 18.00 er der musikalsk underholdning med hits fra 70'erne og 80'erne. Af hensyn til Covid-19 sælger vi hverken mad eller drikkelse ved showet. Det betyder så til gengæld, at publikum gerne må tage en vand, en øl eller lidt vin med, hvis de ønsker at nyde det under koncerten. Til gengæld håber vi så også, at man rydder op efter sig selv, inden man forlader pladsen.