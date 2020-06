Se billedserie Fra venstre er det Morten Lind, Joe Ibrahim (Valencia), Lars Mortensen (Støvlet Katrine), Henrik Olsen og Kuno Junker (Comwell). Eventfolk og restauratører samarbejder om Thomas Eje-showet på akademiet 25. juli. Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: Thomas Eje leverer nyt show på Sorø Akademi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Thomas Eje leverer nyt show på Sorø Akademi

Sorø - 27. juni 2020 kl. 12:22 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Thomas Eje optræder på Store Plads 25. juli klokken 20.00, er det første gang, »Linie 1« gør ophold i Sorø.

Normalt fører alle veje til Rom, men sådan er det ikke denne sommer. For den sags skyld skal vi heller ikke så mange andre steder i øjeblikket, og derfor har entertaineren Thomas Eje hurtigt snuppet Roms position i titlen til sit nye sommershow: »Alle veje fører til Eje«.

- Ja, jeg tænkte jo, om folk så ikke ville til mit show i stedet for, spørger Thomas Eje med et glimt i øjet.

I en lang årrække har Thomas Eje været en af landets største entertainere. Han er anerkendt for sit meget høje musikalske niveau og mestrer adskillige instrumenter lige fra obo til flygel. Derudover har hans faste plads i Linie 3 medvirket til at udvikle en ikke ubetydelig humor, så publikum i selskab med Eje godt kan have en forventning om at få rørt lattermusklerne.

Sommershowet er på 75 minutter, og det er en rundtur i humorens og klassikernes univers.

Begrænset antal pladser For at opfylde alle krav til afstand er der et begrænset antal billetter til salg til den specielle aften på den runde plads på Sorø Akademi.

Netop på Store Plads blev den første officielle cricketkamp i Danmark mellem skolens elever og Den Kjøbenhavnske Boldspil-Klub afviklet 7. oktober 1866, ligesom den første fodbold i Danmark (medbragt fra England) blev slidt op her i 1878 - så Thomas Eje har et par tunge historiske begivenheder at dyste med.

Eje har til gengæld lovet, at man på hans hold kan opleve parodier,

Der er kun 300 pladser ved showet 25. juli, og billetter kan købes på billetlugen.dk. Da det er en siddende koncert, skal man selv medbringe stol.

Ønsker man VIP-billetter på de forreste rækker, kan de billetter udelukkende købes på Støvlet Katrines Hus, i Café & Ristorante Valencia eller på Hotel Comwell Sorø.

- VIP-billetter kan også kombineres med smagsoplevelser på restauranterne, hvis man virkelig skal forkæle sig selv og sine nærmeste på denne helt særlige aften i Sorø, siger Morten Lind fra STC Scener, der sammen med Cool Tour og Sorø & Friends står bag arrangementet.

Alle billetter sælges udelukkende i forsalg. De koster kr. 395 kroner plus gebyr på billetlugen.dk, mens VIP-billetterne, der sælges via resturanterne, koster 495 kroner plus gebyr.

Derfor Sorø Oprindelig var Sorø ikke med på Thomas Ejes slotsturné i 2020,.

- Men folkene bag turnéen blev overbevist om, at de unikke omgivelser på Sorø Akademi ville kunne danne en smuk og historisk ramme om en kulturbegivenhed på absolut øverste hylde, siger Henrik Olsen fra Sorø & Friends.

- Og da Sorø samtidig kunne stille med de ønskede samarbejdspartnere og honorere krav til kvalitet, logistik og fysisk afstand ved en siddende koncert var aftalen i hus.

At få så stor en event til Sorø kræver hårdt arbejde og mange aktøren, der løfter i fælles flok, fortsætter Henrik Olesen.

- Ellers kan det slet ikke lade sig gøre at afvikle så store events i mindre byer.

Cool Tour, STC Scener og Sorø & Friends har derfor Stiftelsen Sorø Akademi, Hotel Comwell Sorø, Støvlet Katrines Hus, Sorø Julefond, Café & Ristorante Valencia, Sjællandske Medier, 4180 Sorø ,Dit Sorø samt Alfred og Julius' kulturfond med i samarbejdet.