Thomas Eje-koncerten gennemføres

De nye restriktioner omkring forsamlinger i Danmark gælder ikke kulturelle arrangementer, og et betyder, at Thomas Eje-koncerten i Sorø Hallen lørdag aften gennemføres.

Det er Alfred og Julius’ Kulturfond, der står som arrangør af koncerten, og for at være helt sikker på, at der ikke skulle opstå problemer eller unødig smittefare, har de kun udleveret lidt mere end halvdelen af de 500 billetter, der ellers er givet tilladelse til.

Dørene i Sorø Hallen åbnes klokken 17.30, og fra klokken 18 spiller et band gamle hits. Thomas Eje går på scenen klokken 19.30. Det er en halv time senere end i det oprindelige program, og det skyldes, at koncerten på grund af vejret er flyttet fra Store Plads på Sorø Akademi til Sorø Hallen.

Skulle der være nogen, der møder op på Store Plads klokken 19, kan de stadig nå at køre til Sorø Hallen i stedet.

Publikum opfordres til at bære mundbind ved ind- og udgang til koncerten.