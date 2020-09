Thomas Eje skulle lørdag aften have optrådt på Store Plads på Sorø Akademi. På grund af dårligt vejr flyttes arrangementet til Sorø Hallen. Foto: Kenn Thomsen

Thomas Eje flytter til Sorø Hallen

På grund af vejrsituationen med rigelige mængder regn har Karsten Sabransky og Morten Lind besluttet at flytte koncerten med Thomas Eje lørdag aften fra Store Plads på Sorø Akademi til Sorø Hallen. De to står bag Alfred og Julius' Kulturfond, der arrangerer koncerten.

- Vi er nødt til at træffe en beslutning i god tid. Vi har allerede fået meget regn, og i vejrudsigten kunne vi heller ikke finde grobund for at afvikle en udendørs koncert, siger Morten Lind.