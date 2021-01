Se billedserie Akke Songcharoen har haft The Fat Chili siden december 2020. Foto: Merete Jensen

Thai-inspireret mad hos The Fat Chili

Sorø - 20. januar 2021 kl. 07:00 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

Byens Bagel & Smørrebrød på Storgade 37B i Sorø har kort før årsskiftet fået ny indehaver, nemlig Akke Songcharoen. Den nye indehaver har valgt at ændre caféens navn til »The Fat Chili«.

Som navnet måske antyder, er der også kommet en markant ændring i menukortet, eftersom indehaver Akke Songcharoen - ud over burgere og smørrebrød - også tilbyder sliders og thailandske retter.

Akke Songcharoen er uddannet sygepasser i forsvaret, og var en del af Farum Kasernes årgang 1998. Han har været udsendt i alt fem gange til brændpunkter som Bosnien, Kosovo, Irak og Afghanistan - primært i køkkensektionen. Han er i dag veteran.

- Mine biologiske forældre er fra Thailand, og jeg kom med min mor til Danmark som fem-årig. Min far har jeg egentlig ikke rigtig kendt, siger han. Han fortsætter:

- Efter de mange år i forsvaret fik jeg job i køkkenet på et jødisk plejehjem på Østerbro. Jeg har også i 10 år været vagtmester på et hotel ved Nordhavn Station, og så har jeg været bagageportør i lufthavnen. Men nu fik jeg muligheden for at overtage butikken hér i Sorø, og den tidligere indehaver kunne godt lide idéen om at hjælpe en veteran. Det er jeg meget taknemmelig for, siger Akke Songcharoen som kommer fra Amager.

I dag bor Akke Songcharoen sammen med sin hustru, Charlotte, i Sorø. Mens hun er butikschef hos Synoptik på Nørrebro, satser Akke hundrede procent på »The Fat Chili«.

- Jeg har indtil videre lavet to signaturburgere med hjemmelavede brioche-boller, nemlig »Hangover Burger« og »Mucho Nachos Kylling«. Derudover sælger jeg andre typer burgere, flæskestegssandwich, smørrebrød og pommes frites. Jeg tilbyder også de såkaldte »sliders« som er miniburgere, siger Akke Songcharoen som ærer sit thailandske ophav ved sit Thai Fusion Food.

- Jeg har lavet nogle thailandsk-inspirerede retter som »Easy2Cook«. Det vil sige, at kødet næsten er gennemstegt, grøntsagerne skåret ud og risen kogt. Så behøver man kun at varme de tre elementer for at have et komplet måltid. For at tilgodese de danske smagsløg, får man desuden chilien med ved siden af, så man selv kan dosere - alt efter, hvor stærk en ret, man ønsker.

På grund af de nuværende coronarestriktioner er denne måneds åbningstider slået op i vinduet. Fra februar håber Akke Songcharoen at kunne holde åbent fra 11 - 19.

Hvis man ønsker at holde sig opdateret, så kan man følge The Fat Chili på Facebook under navnet: »Byens Bagels & Smørrebrød by The Fat Chili«.