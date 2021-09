Tersløsegaard på vej mod en stor jubel-sæson i 2022

I den store have kommer flere end ti opførelser af Holbergs komedier foruden koncerter og foredrag. Samtidig omdannes forgemakkerne til Holbergs stuer til en udstilling, der genskaber og levendegør Holbergs møde i Rom i 1716 med Commedia dell'Arte. Der vil blive vist billeder, masker, marionetfigurer og ledsagende tekster samt anskueliggørelse på videoskærme. Udstillilngen, som åbnes pinsesøndag den 5. juni, kurateres af teaterhistorikeren, dr. phil. Bent Holm og tilrettelægges af teaterscenograf Anette Hansen.

Det var i 1722, det danske teater fødtes, da det almindelige publikum (i modsætning til hoffet og adelen) for første gang kunne opleve et skuespil skrevet på dansk. Det var Ludvig Holbergs "Den Politiske Kandestøber", og netop den komedie opføres på Tersløsegaard den 12. juni. Det vil ske på den scene, som Holberg Teatret flytter ind i Tersløsegaards have. Scenen med tilhørende 150 overdækkende tilskuerpladser har hidtil hver sommer været opstillet i Sorøs Akademihave.

I dagene fra den 18. juni til den 3. juli vil Sjællands Teater opføre en anden Holbergkomedie på havescenen. Det bliver det romantiske lystspil "De Usynlige", som også er mellem de 25 komedier Holberg skrev i 1720'erne i sin såkaldte "poetiske raptus". Men "De Usynlige" nåede slet ikke at blive opført dengang, før Grønnegadeteatret lukkede, og den ny pietistkonge Christian VI i 1730 forbød skuespil (og alle andre fornøjelser til fordel for den fromme indadvendte dyrkelse af kristendommen).

"De Usynlige" er en pyntelig, erotisk komedie, hvor hovedpersonen Leander og hans tjener Harlekin begge forelsker sig i ukendte, maskerede kvinder. Komedien karakteriseres som et legende elegant skuespil om udforskning af forbuden frugt og forelskelse i forelskelsen selv.

Senere på sæsonen forventes besøg fra Italien af Commedia dell'Arte-genrens nulevende mester Enrico Bonavera, som vil opføre uddrag af Holbergs komedie "Ulysses von Itacha" (der er oversat til italiensk). Man kan også se frem til en koncert i forbindelse med Sorø Jazzfestivalen i juli, ligesom årets modtager af den fornemme Holbergmedalje inviteres på besøg.

Afsættet til den store sæson 2022 giver grundlag for optimisme, for Tersløsegaard har i den forgangne sommer haft en tilstrømning af besøgende ud over det sædvanlige. En rekord blev sat midt i august, da flere end 300 gæster på én søndag besøgte Holbergs stuer og haven.