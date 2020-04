Terapeuter sammen om online-terapi

- Vi behandler normalt med hænderne på folk og underviser inden for krop og bevægelse. Det kan vi ikke gøre lige nu, men derfor kan det sagtens være, at folk har brug for vejledning til sammenhængen mellem krop og psyke. I den her tid kører tankerne i ring. Den bekymring kan sætte sig i kroppen. Vi arbejder i spændingsfeltet mellem krop og psyke og prøver at give en slags nødhjælp, siger Ulla Matlok.