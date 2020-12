Se billedserie Familieterapeut Charlotte Nielsen har åbnet praksis med afsæt i samtaleterapi på førstesalen hos Sorø Tandklinik. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Terapeuten sætter ind når der er knas med relationerne

Charlotte Nielsen er uddannet familieterapeut, og hun har etableret sin praksis med afsæt i samtaleterapi i hjertet af Sorø. Her hjælper hun til en større forståelse af, hvordan man kan styrke, genskabe eller oparbejde gode og sunde relationer.

Sorø - 27. december 2020

Når man tænker på, at relationsterapeuten, 38-årige Charlotte Nielsen, selv lider af alvorlig tandlægeskræk, så er det næsten skæbnens ironi, at hun i dag har etableret sin praksis hos Sorø Tandklinik. Det lille lokale på førstesalen er dog både hyggelig og intim, og indbyder ligefrem til gode snakke og masser af nærvær.

Charlotte Nielsen stammer fra Aars i Vesthimmerland, og hun er uddannet pædagog fra Peter Sabroe Seminariet i Aarhus, hvor hun dimitterede i 2007. Derudover har hun taget en kandidatgrad i pædagogisk psykologi, hvor hun skrev speciale om: »Udsatte gravide unge - muligheder og begrænsninger«. Kandidatgraden fik hun i 2012.

Mistede sin mor - Jeg har altid interesseret mig meget for tilknytnings- og omsorgssvigtede børn og unge. Af samme årsag arbejdede jeg på et børnehjem i Silkeborg i seks år, fortæller Charlotte Nielsen. Hun fortsætter:

- Jeg havde selv den store sorg at miste min mor som 21-årig, og det har naturligvis sat sine spor. Relationer betyder meget for mig, og jeg krydser gerne landegrænser for at pleje familie, venner og veninder på allerbedste vis, siger hun med et smil.

Sind på sinde Efter endt uddannelse fik Charlotte Nielsen en ungerådgiverstilling i Københavns Kommune. Her var hun kontaktperson til borgere med »ondt i livet« samt anden familieterapeutisk rådgivning. Sidstnævnte gav et stærkt indblik i, hvorledes en hel familie kan blive påvirket, når én i familien har det svært.

- Jeg tog en uddannelse i traumebehandling, og søgte derefter en stilling som familiebehandler i Valby, hvor jeg arbejdede med nogle temmelig tunge sager. Der var ingen tvivl om, hvor meget relationer fylder - eller hvor meget dysfunktionelle relationer fylder. Derfor tog jeg også en efteruddannelse i »Mentalisering som metode« - som betyder at have »sind på sinde«, altså at forstå sig selv udefra - og den anden indefra. Det kan være et enormt godt værktøj, når man skal navigere i en relation, forklarer Charlotte Nielsen.

Ondt i relationerne I løbet af sin tid som familiebehandler i Københavns Kommune, havde Charlotte Nielsen imidlertid fået to døtre med sin mand, Samuel Meijer, og hun valgte derfor at være »hjemmepasser« fra sommeren 2018. Pr. 1. oktober 2020 flyttede hun sin praksis ind hos Sorø Tandklinik.

- Mens jeg passede vores døtre derhjemme, har jeg blandt andet været med til at lave et kursus til »småbørnsforældre, der er ramt af hverdagen«, kaldet »Partid.nu«. Dette kursus er lavet i samarbejde med en sociolog fra Københavns Universitet, og så længe coronaen sætter sine begrænsninger, foregår kurset online. Men det er helt klart vores hensigt at lave fysiske kurser fremover.

Charlotte Nielsen har med sin virksomhed »RelationsTerapeuten.dk« et bredt spektre at arbejde med. Dels kigger hun på de føromtalte relationer i børnefamilier, hvor det kan dreje sig om at få nogle rare spisesituationer, eller hvilke værktøjer man som forældre kan benytte sig af, når familien skal haste af sted om morgenen. Men det kan også dreje sig om parforholdsrelationer både med og uden børn, eller voksne børns relationer til deres forældre.

- Undersøgelser viser faktisk, at 1/3 af alle voksne har - eller har haft - et anstrengt forhold til den ene af forældrene, og det er et enormt tabubelagt og sårbart område som kan være meget smerteligt. Man kan naturligvis ikke lave sine forældre eller børn om, men afsættet er, at man faktisk selv kan gøre noget i relationen. Samtaleterapi kan være puslespilsbrikken der mangler, for at folk kan komme videre, siger hun.

Ifølge Charlotte Nielsen vil man - sat lidt på spidsen - kunne halvere antallet af skilsmisser, hvis man blot tør tale om de ting, der er svære. Selv hvis det går godt i et ægteskab, så kan man altid sætte ord på, hvordan man kan gøre relationen endnu bedre. Det sætter hun fokus på i projektet, »partid.nu«.

Coronaen udfordrer - Lige nu er vi som familier udfordrede, da børn kører onlineundervisning, og mange forældre arbejder hjemme. I flere familier opdager man pludselig, at det hele vælter, fordi man hverken fysisk eller mentalt har plads til alle derhjemme. Det kan give gnidninger, og det er i dén grad i familiens interesse, at konflikterne løses her og nu. Der ér hjælp at hente - uanset hvor fastlåst man synes at være, forklarer Charlotte Nielsen.

Hvis man vil vide mere om den nyåbnede praksis, så kan man finde meget mere information på Charlotte Nielsens hjemmeside: RelationsTerapeuten.dk

RelationsTerapeuten.dk holder til i Sorø Tandklinik på Hauchsvej 4, 1. sal, i Sorø.