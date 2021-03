Overfaldet skete på en boldbane ved Stenlille Skole. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Teenage-drenge dømt for overfald på boldbane

Sorø - 25. marts 2021 kl. 06:23 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

To drenge på 16 og 17 år er dømt for overfaldet. En tredje dreng på 15 år blev frifundet for anklagerne mod ham.

Det udviklede sig voldsomt en søndag i september sidste år, da en gruppe teenagere mødtes på boldbanerne ved Stenlille Skole.

Så voldsomt, at to af drengene nu har været i retten og er blevet dømt for overfaldet.

Det skete den 13. september 2020 klokken 15.20 på en boldbane ved skolen. Her blev en dreng væltet omkuld på jorden og sparket og trampet flere gange i hovedet og på kroppen.

De dømte drenge var enige om at gennemføre overfaldet.

Betinget af et års prøvetid

Der er tale om en 16-årig dreng og en 17-årig dreng, som i byretten blev kendt skyldige i overfaldet. De har valgt at acceptere deres domme.

De har overtrådt straffelovens paragraf 244, der handler om vold og legemsangreb, og det kan i de alvorligste sager give op til tre års fængsel.

Straffen til begge drenge lyder på 60 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år. Det betyder, at fængselsstraffen som udgangspunkt ikke skal afsones.

Desuden er både kommunen og Ungdomskriminalitetsnævnet blevet involveret i sagen, fordi de dømte er under 18 år.

En tredje dreng frifundet

Nu skal Ungdomskriminalitetsnævnet tage de to sager op. Det sker på lukkede møder, hvor nævnet fastlægger individuelle indsatser for at forebygge yderligere kriminalitet.

Kommunen skal også se på sagerne og afgøre, om der er brug for flere sociale tiltag.

Ungekriminalforsorgen og kommunen vil føre tilsyn med, at den dømte efterlever afgørelsen.

Retssagens anklager forsøgte at få tre drenge dømt for overfaldet og straffet med fængsel. Men sådan endte det altså ikke.

En 15-årig dreng blev frifundet for alle anklager. Han var tiltalt for at have overtrådt den samme paragraf i straffeloven som de to dømte drenge.