Også når der skal flyttes, får teaterfolk et lille drama ud af det. Her er det fra venstre Else Marie Tiedt, Lotte Christensen, Mona Fredslund og Jesper Bernøe. Foto: Bjarne Stenbæk

Teaterfolk må flytte til nye lokaler

Rørstensgården har siden 2006 dannet rammen om Sorø (Amatør) Teater, men det er slut nu. Teatret har måttet flytte til blå sal på Frederiksberg Skole, og i weekenden blev det sidste teatergrej transportret til Lyshøjgård i Lynge. Her har teatret midlertidigt lejet et sted at opbevare grejet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her