Tavshed omkring knivstikkeri

Omkring midnat - natten mellem fredag og lørdag - fandt der et knivstikkeri sted i Nyrup. Angiveligt var det en yngre mand, det gik ud over.

Vagthavende ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi ønsker dog kun at bekræfte, at der har fundet et knivstikkeri sted, men vil ikke ud med yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt: